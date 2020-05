Michigan: Corona-Wutbürger stürmten Parlament

"Direkt über mir brüllen mich Männer mit Gewehren an. Einige meiner Kollegen tragen kugelsichere Westen." Der dramatische Tweet der demokratischen Senatorin Dayna Polehanki kam direkt aus dem Kapitol des US-Bundesstaates Michigan. Mehrere hundert rechte Demonstranten waren am Donnerstag mit Sturmgewehren in das Parlamentsgebäude der Hauptstadt Lansing eingedrungen (das offene Tragen von Waffen ist in Michigan auf der Straße und sogar im Parlament erlaubt). Sie revoltieren gegen die vermeintliche "Tyrannei" der Regierung und den Lockdown im US-Hotspot der Pandemie. Die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer verlängerte am Abend trotzdem den Ausnahmezustand.