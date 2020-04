Proteste gegen Sperren in USA: "Ich muss arbeiten, um zu leben"

Der ungewöhnliche Auto-Korso, der sich in Steinwurfweite des ältesten Parlamentsgebäudes Amerikas (1779) durch die engen Straßen von Annapolis zwängt, ist zum Stehen gekommen. Und Dolores Garrity kämpft hinter dem Lenkrad mit den Tränen.

Die 61-jährige aus Eastern Shore ganz in der Nähe der Hauptstadt des US-Bundesstaates Maryland hat sich ein Pappschild gemalt und lässt die Seitenscheibe herunter. “Ich will mein Geschäft retten, ich muss arbeiten, um zu leben", steht darauf, "sonst werde ich sterben.”

"Meine Ersparnisse sind weg"

Garritys Friseur-Salon ist seit über fünf Wochen bedingt durch die Auflagen von Gouverneur Larry Hogan in der Coronavirus-Krise zwangsgeschlossen. Haareschneiden gilt in Maryland nicht als “essentielles” Geschäft. 10 000 Dollar Umsatz pro Woche fehlen ihr. Vier Angestellte musste sie entlassen. “Meine Ersparnisse sind weg. Ich kriege keine Kredite. Essen muss ich mir bei Freunden und Verwandten borgen”, sagt die füllige Frau dem KURIER, “meine Würde ist mir genommen worden. Wenn das noch lange so weiter geht, bin ich tot.”

"Macht Maryland wieder auf"

Garrity ist an diesem verregnet-kühlen Samstag kein Einzelfall in der beschaulichen Küstenstadt eine Autostunde östlich von Washington. Hunderte sind dem Aufruf der im Internet groß gewordenen Gruppe #ReopenMaryland (etwa: Macht Maryland wieder auf) gefolgt. Sie fordert die umgehende Aufhebung der Vorschriften, mit der Gouverneur Hogan der grassierenden Epidemie Herr werden will, die bisher 13 000 Infizierte und über 500 Todesfälle in Maryland zurückgelassen hat.

"Quarantäne ist nur was für Kranke"

Weil Versammlungsverbot besteht, setzen die Demonstranten auf Blechlawine und Hupkonzert. Einige haben mit Wachsstift Parolen auf ihre Trucks geschrieben: “Lass mich arbeiten, damit ich meine Kinder ernähren kann”, ist da zu lesen. Oder: “Quarantäne ist nur was für Kranke”. Oder: “Alle Jobs sind essentiell.”