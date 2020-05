"I cannot breathe": Eskalation nach Floyd-Tod auch in New York

Die Nacht auf Sonntag „war eine lange und hässliche Nacht im ganzen Land, wie wir wissen“, so New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo bei einem Presse-Briefing. Bis in die Morgenstunden (Sonntag) sind 345 Demonstranten verhaftet worden, 47 Polizeiautos sind verwüstet oder zerstört worden. Wütende Demonstranten sind in allen fünf Stadtteilen mit der Polizei zusammengestoßen. Im trendigen Einkaufs- und Touristenviertel SOHO in Manhattan sind Geschäfte geplündert worden. Auf Schildern der Demonstranten war zu lesen „I can’t breathe“, „ich kann nicht atmen“ oder „black forever“. Vor einer Woche hatte sich ein weißer Polizist minutenlang auf den Hals des am Boden liegenden, mit Handschellen gefesselten 46jjährigen George Floyd in Minneapolis gekniet. Floyd war wegen des Verdachts festgenommen worden, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.

Floyds letzte Worte als Schlachtruf

Seine letzten Worte waren: „Ich kann nicht atmen“. Dieses „I can’t breathe ist zu einem Schlachtruf der Demonstranten geworden. Der Protest hat sich durch das East Village, über den Union Square und den Times Square, Columbus Circle, Jackson Heights in Queens, Flatbush Brooklyn und Teile der Bronx sowie Staten Island gezogen. Viele waren friedlich unterwegs, aber gegen Abend ist die Stimmung auch hier gekippt. Polizeiautos sind in Brand gesetzt worden, mindestens sieben Menschen sind vor dem Trump Tower auf der Fifth Avenue verhaftet worden.