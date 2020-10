Brad Pitt ist wieder Single: Alles Aus mit seinem deutschen Model

Mittlerweile sollen die beiden auch gar nicht mehr zusammen sein, wie Page Six von einem Insider erfahren haben will. "Es war nie so ernst, wie einige vielleicht dachten", verrät dieser gegenüber der US-Plattform. Die Beziehung der beiden sei "ganz und gar vorbei", so die Quelle weiter. Die Trennung soll bereits vor einiger Zeit erfolgt sein.

Pitt und Jolie streiten sich vor Gericht

Brad Pitt streitet sich nach wie vor mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox and Vivienne. Das alleinige Sorgerecht hat seit der Trennung im Jahr 2016 Jolie. Brad Pitt wurde lediglich ein Besuchsrecht zugesprochen. Dagegen geht er gerichtlich vor. "Brad will sich das physische und rechtliche Sorgerecht fifty-fifty teilen", erzählte ein Nahestehender des Hollywoodstars, der Vorwürfe gegen Jolie erhebt: "Angelina ließ in diesem Punkt bisher keine Einigung zu."

Schon bald sollen die Verhandlungen zwischen Pitt und Jolie in die nächste Runde gehen.