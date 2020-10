Pitt: Erster kleiner Sieg gegen Jolie vor Gericht laut Anwälten so gut wie gewiss

Hollywoodstar Brad Pitt hat guten Grund, sich auf Weihnachten zu freuen: Der Schauspieler soll die Hoffnung hegen, dass ihm seine Ex-Frau Angelina Jolie gestattet, die Kinder über die Weihnachtsfeiertage bei sich übernachten zu lassen. Und renommierte Scheidungsanwälte sind zuversichtlich, dass Pitts Gesuch stattgegeben wird.

Endlosstreit vor Gericht

Brad Pitt und Angelina Jolie streiten sich nach wie vor um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox and Vivienne. Das alleinige Sorgerecht hat seit der Trennung im Jahr 2016 Jolie. Brad Pitt wurde lediglich ein Besuchsrecht zugesprochen. Dagegen geht er gerichtlich vor. "Brad will sich das physische und rechtliche Sorgerecht fifty-fifty teilen", erzählte ein Nahestehender des Hollywoodstars, der Vorwürfe gegen Jolie erhebt: "Angelina ließ in diesem Punkt bisher keine Einigung zu."

Können Kinder zu Weihnachten bei Pitt übernachten?

Wie Us Weekly berichtet, soll sich das einstige Ehepaar im kommenden Monat vor Gericht begegnen, um einen Plan für die anstehenden Weihnachtsferien auszuverhandeln. Eigentlich hätten die Sorgerechtsverhandlungen schon am 6. Oktober beginnen sollen, der Termin wurde jedoch verschoben.

"Sie können zwischenzeitig jedoch schon eine Anhörung haben und ihre Anliegen schildern, die später modifiziert werden. Bei der Verhandlung wird dann eine endgütige Entscheidung getroffen", erklärt Familienanwältin Kelly Chang Rickert gegenüber Hollywood Life.