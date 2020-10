Angelina Jolie: Herbe Niederlage im Scheidungsprozess gegen Brad Pitt

"Der Einspruch gegen meinen fortgesetzten Dienst ändert nichts an meiner Fähigkeit, die von beiden Seiten vorgelegten Beweise objektiv einzusehen und zu bewerten und das Gesetz unparteiisch anzuwenden", schrieb Ouderkirk in früheren Gerichtsdokumenten und stellte fest, dass es Jolie "eindeutig misslungen sei", irgendeine Form von Befangenheit in dem Fall zu belegen.

Pitt soll das geteilte physische und rechtliche Sorgerecht anstreben und verhindern wollen, dass Angelina die Kinder ohne seine Erlaubnis aus dem Land oder Bundesstaat nehmen kann. Derzeit hat Jolie das alleinige Sorgerecht die Kinder. Pitt wurde seit der Trennung ein Besuchsrecht zuteil. Ein Nahestehender des Hollywoodstars verriet gegenüber ET Online, dass der Schauspieler glaube, Jolie würde das endlose Spiel noch weiter in die Länge ziehen wollen, weil sie befürchtet, sie könnte den Prozess verlieren.