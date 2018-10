Das einsame Leben der Angelina Jolie

Um nicht ganz zu verzagen, tut Angelina nun das, was sie am besten kann - und stürzt sich in Arbeit. Während der jüngsten Schlagzeilen um ihren Sorgerechtsstreit mit Pitt verschanzte sie sich noch in ihrer 25-Millionen-Dollar Villa in Los Angeles und wagte sich nur im Beisein ihrer Kinder auf die Straße.

Vor wenigen Tagen ist Jolie nun aber in ihrer Rolle als UNHCR-Sonderbeauftragte nach Peru gereist, wo sie Flüchtlinge aus Venezuela besuchte (dazu mehr).