Kinder müssen für Jolies Selbstdarstellung herhalten

Dass Angelina Jolie gemeinsame Auftritte mit ihren sechs Kindern gerne nutzt, um von ihren Image-Problemen abzulenken, fällt langsam auf. Nach den Negativschlagzeilen um den Sorgerechtsstreit mit Ex Brad Pitt inszeniert sich die 43-Jährige inzwischen seit Wochen fast täglich als selbstbewusste Single-Mum im Kreis ihrer Sprösslinge. Ganz uneigennützig scheinen die Familienauftritte nicht zu sein.

Inszeniertes Familien-Glück?

So lässt sich Jolie bei Unternehmungen mit ihren Kindern regelmäßig von Paparazzi fotografieren und gibt sich dabei stets gut gelaunt. Auch ihr Nachwuchs soll offenbar einen glücklichen Eindruck machen. Das Dauergrinsen, das ihre Kinder bei öffentlichen Auftritten an den Tag legen, wirkt in Anbetracht der Umstände jedoch etwas aufgesetzt. Immerhin läuft die Scheidung ihrer berühmten Eltern derzeit alles andere als harmonisch ab.