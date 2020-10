Nach fast 30 Jahren: Eisiges Verhältnis zwischen Prinz Philip und Fergie taut

In der Vergangenheit soll Philip nach Zeitungsberichten zumdem erzürnt darüber gewesen sein, dass sein Sohn Andrew eine neue Hochzeit mit seiner geschiedenen Frau Sarah Ferguson nicht länger ausschließt. Der Daily Express zitierte 2000 eine Quelle aus dem Buckingham-Palast mit den Worten: "Der Herzog von Edinburgh hat sich sehr deutlich zu diesem Thema geäußert. Eine erneute Eheschließung kommt einfach nicht in Frage, und so weit es ihn betrifft, ist die ganze Idee lächerlich. Es wird nicht geschehen - nicht solange er lebt." Philip hatte "Fergie" zudem zuvor als "kurios" bezeichnet. Daraufhin hatte deren Vater gekontert: "Das muss der gerade sagen!"

Die gelernte Sekretärin Sarah Ferguson bekam Kontakt zu Andrew einst über ihre langjährige Freundin Prinzessin Diana, die zuvor Prinz Charles geheiratet hatte. Am 23. Juli 1986 läuteten auch für Sarah und Andrew die Glocken in der Londoner Westminster Abbey. Mehrere hundert Millionen Zuschauer verfolgten die Traumhochzeit weltweit an ihren Fernsehern.