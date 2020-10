Angelina Jolies Patentante Jaqueline Bisset äußert sich zum Rosenkrieg

Nun hat sich keine Geringere als Angelina Jolies Patentante Jaqueline Bisset zu dem Endlos-Rosenkrieg der beiden geäußert. Die französische Schauspielerin glaubt offenbar noch an ein Happy End - zumindest in Bezug auf die seit Jahren andauernde Schlammschlacht zwischen den Ex-Liebenden.

"Angelina und Brad werden sich irgendwann einigen", so Bisset gegenüber der Daily Mail. Zumindest würden die beiden das Gleiche anstreben - und das sei eine Basis für eine Klärung ihres Streits: "Sie lieben beide die Kinder, also werden sie es in Ordnung bringen."