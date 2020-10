Brad Pitt: Wieso jetzt Jolies ehemalige "Durchgeknallt"-Kollegin gegen sie vor Gericht aussagen soll

Brad Pitt fährt im Sorgerechtsstreit mit Angelina Jolie schwere Geschütze auf. Seit vier Jahren streiten sich die beiden Schauspieler nun schon um das Sorgerecht für ihre sechs gemeinsamen Kinder. Nun soll sogar eine ehemalige Schauspielkollegin von Angelina Jolie als Zeugin vor Gericht geladen werden, um gegen Jolie auszusagen.

Pitt lädt "Durchgeknallt"-Star Jillian Armenante in den Zeugenstand

2016 hatte Angelina Jolie die Scheidung eingereicht. Das ehemalige Hollywood-Traumpaar gilt mittlerweile als offiziell geschieden. Im Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh und die Zwillinge Knox und Vivienne ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Das Sorgerecht hat seit der Trennung Jolie. Pitt wurde lediglich ein Besuchsrecht zugesprochen. Dagegen geht er aktuell gerichtlich vor.

Laut US Weekly soll der Hollywoodstar am 21. September dem Gericht eine Liste an Zeugen vorgelegt haben, die für ihn vor Gericht aussagen sollen.

Dem Promimagazin zufolge soll unter anderem Jillian Armenante, die neben Angelina Jolie 1999 im Film "Durchgeknallt" zu sehen war, zu Pitts Gunsten aussagen. Für ihre Rolle in dem Psychiatriefilm bekam Jolie damals einen Oscar. Armenante war mit Brad Pitts Ex-Frau auch 2007 im Film "Ein mutiger Weg" zu sehen.

Was genau Armenante gegen ihre ehemalige Kollegin in der Hand haben soll, weswegen sie Pitt vor Gericht nützlich sein könnte, ist nicht bekannt.