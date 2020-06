Emotionaler Grund: Deshalb nannte Angelina Jolie ihre Tochter „Shiloh“

Aber eines ist jetzt klar, der Name der ersten leiblichen Tochter von Angelina Jolie, Shiloh (14), hat für sie eine emotionale Bedeutung. Gegenüber Vanity Fair verriet sie nun, dass der Name eigentlich für das erste Baby ihrer Eltern bestimmt gewesen wäre. „Es ist der Name, den meine Eltern fast ihrem ersten Kind gegeben hätten, aber es kam zu einer Fehlgeburt. Mein Vater hat in Georgia gedreht und das war der südlichste Name, der meinen Eltern einfiel.“

Da die Schauspielerin den Namen „immer mochte“ hatte sie den Namen Shiloh Baptist jahrelang genutzt, wenn sie in Hotels eincheckte, um unerkannt zu bleiben. Ihr Ex-Mann Brad Pitt wusste natürlich davon und konnte sie so dann auch erreichen. „Ich benutzte diesen Namen immer, wenn Brad die Hotelzimmer anrief, in denen ich wohnte.“

Shiloh hat auch eine biblische Bedeutung und steht für „Friedensbringer“ oder „Ort des Friedens“. Generell möchte Angelina Jolie ihren Kindern die Vielfältigkeit der Religionen und Kulturen aufzeigen. So feiern sie etwa Kwanzaa (ein in den USA unter Afroamerikanern verbreitetes Fest), besuchen verschiedene Tempel und gehen auch zur Kirche.