Angelina Jolie über ihre Mutter: "Ihr Tod hat mich so sehr verändert"

Zum Muttertag schrieb Hollywoodstar Angelina Jolie heuer ein Essay über ihre Mutter Marcheline Bertrand, die 2007 an Krebs verstarb. Dieser Verlust sei ein Wendepunkt in ihrem Leben gewesen.

"Ich habe meine Mutter in den Dreißigern verloren. Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, kann ich sehen, wie sehr mich ihr Tod verändert hat", teilte die sonst eher verschlossene Schauspielerin am Samstag (9. Mai) in der New York Times. "Die Liebe einer Mutter und die warme, sanfte Umarmung zu verlieren, ist, als würde jemand eine Schutzdecke wegreißen", fügte Jolie hinzu.

Tattoo zu Ehren ihrer Mutter

Einige Jahre nach dem Tod ihrer Mutter ließ sich Jolie ein besonderes Tattoo auf der rechten Hand stechen. Es handelte sich um ein kleines "W", das für den Rolling Stones-Song "Winter" steht. Dieses Lied hatte Bertrand ihr als Kind stets vorgesungen, so Jolie. Das Tattoo begleitete sie durch eine lange Zeit der Trauer. "Als das 'W' auf meiner Hand verblasste, verschwand auch das Gefühl von Zuhause und Schutz", gestand sie.