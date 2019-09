"Sind starke Individuen": Angelina Jolies Leben mit den Kindern

Neues Kapitel für Jolie

Der Auszug ihres ältesten Kindes stelle zudem den Beginn eines weiteren neuen Kapitels dar. Die anderen kommen nämlich auch langsam in ein "gewisses" Alter. "Wenn deine Kinder klein sind, fühlst du dich mehr als 'Mami'. Aber wenn sie dann Teenager werden, fängst du an, dich an dich selbst als Teenager zu erinnern. Du siehst sie in Punk Clubs gehen und fragst dich, warum du da nicht mit kannst", gab Jolie zu. Aber dieser Moment im Leben einer Mutter sei auch eine Chance: "Ich bin an dem witzigen Punkt, wo ich mich selbst ganz neu entdecke."

An ihren eingefleischten Werten hält sie nichtsdestotrotz fest. Schließlich gibt es auch für Teenager noch eine Menge zu lernen. "Ich sehe, dass meine Kinder starke Individuen sind, aber trotzdem sehr aufgeschlossen. Ich versuche immer ein gutes Beispiel zu sein. Freundlich und gnädig - wie es auch meine Mutter war - sowie liebevoll und tolerant."

Jolies Mutter, Schauspielerin Marcheline Bertrand, starb 2007 im Alter von 57 Jahren.