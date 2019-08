"Versuche nicht zu weinen": Angelina Jolie brachte Maddox zur Uni

Brad Pitt (55) war allerdings nicht mit von der Partie. Insidern zufolge sollen er und ein Maddox lange nicht so ein enges Verhältnis haben wie der Junge zu seiner Mutter. Und eigentlich überrascht das nicht: Jolie hatte Maddox damals allein adoptiert, lange bevor sie sich in Pitt verliebte. Deswegen "sieht Maddox sich nicht wirklich als Brads Sohn", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Der Trennungsschmerz dürfte also in erster Linie Angelina betreffen, die zu ihrem ersten Adoptivkind immer eine besonders enge Bindung hatte. Zum Glück lenken sie aber die anderen fünf Kinder noch eine Weile lang ab. Für Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13), Vivienne (11) und Knox (11) liegt die Uni noch in weiter Ferne.