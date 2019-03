Brangelinas ungewöhnlicher Scheidungsdeal

Über die Scheidung verrät Samantha Bley DeJean, Angelina Jolies Anwältin: "Vor zwei Wochen wurde das Sorgerecht festgelegt und von beiden Parteien sowie vom Richter unterschrieben. Die Einigung, die auf Empfehlung des Sorgerechtsberaters getroffen wurde, macht einen Prozess unnötig. Um die Kinder zu schützen, sind die Details geheim."

Die finalen Verhandlungen sollen laut The Blast noch einige Monate in Anspruch nehmen. Dass Jolie und Pitt als Eltern jemals wieder als Einheit auftreten werden, ist derzeit unwahrscheinlich. Ein Insider verriet dem National Enquirer: "Angie freut sich diebisch, dass Maddox und Pax sich weigern, Brad zu sehen. Sie stoppt die beiden auch nicht, wenn sie über ihn lästern oder sich beschweren. Es spielt ihr genau in die Karten."