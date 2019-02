Angelina Jolie: Belastendes Video gegen Brad Pitt

Dass sich der Hollywoodstar von seiner Ex so viel vorschreiben lasse, soll nicht zuletzt daran liegen, dass Jolie ein belastendes Video von Brad Pitt gegen ihn in der Hand haben soll. Wie die Gazette Star behauptet, soll das Tape bei jenem Flug vor drei Jahren aufgenommen worden sein, bei dem Pitt gegenüber seinem Sohn Maddox handgreiflich geworden sein soll.

Die Aufnahmen stammen laut dem Klatschmagazin von einer Security-Kamera eines Zwischenlande-Airports. Brad Pitt soll darauf sturzbetrunken zu sehen sein.