Angelina Jolie: Verliert sie jetzt auch Tochter Shiloh?

Über 900 Tage lang soll Brad Pitt nicht mehr mit seinen Kindern in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein. Seine Noch-Ehefrau Angelina Jolie nutzt hingegen jede Möglichkeit, um sich im Kreise ihrer Kinder medial zu inszenieren. Doch auch Jolies Verhältnis zu ihrem Nachwuchs scheint inzwischen zerrüttet.

Kehrt Tochter Shiloh Jolie den Rücken?

Sohn Maddox soll bereits angekündigt haben, dass er sich künftig - zumindest räumlich - von seiner Mama distanzieren wolle. Wie ein Insider gegenüber Radar Online vor einigen Tagen behauptete, wolle der Teenager lieber alleine in Los Angeles wohnen als in Jolies Millionen-Villa. Zuvor wurde berichtet, der 17-Jährige plane, schon bald mit einem Studium in Südkorea anzufangen.

Nun werden zudem Gerüchte laut, dass auch Tochter Shiloh nicht mehr bei ihrer Mama wohnen wolle. Wenn man der Star Gazette Glauben schenken will, habe die 12-Jährige die ewigen Streitereien zwischen ihren Eltern inzwischen derartig satt, dass sie sich wünsche, zu ihren Großeltern zu ziehen.