Insider: Darum hält Pitt Beziehung mit Theron geheim

Was ist dran an den Gerüchten um eine angebliche Liaison zwischen Hollywoodstar Brad Pitt und Oscar-Preisträgerin Charlize Theron? Medienberichten zufolge sollen sich die beiden heimlich treffen, nachdem sie einander von Therons Ex Sean Penn vorgestellt wurden. Nun will ein vermeintlicher Insider den Grund dafür kennen, warum die beiden ihre Beziehung bisher noch nicht öffentlich gemacht haben.

Theron und Jolie können einander nicht leiden

Gefunkt soll es zwischen Brad und Charlize bereits im September bei einem gemeinsamen Fotoshooting für den Uhrenhersteller Breitling haben. Offiziell präsentiert sich Pitt aber nach wie vor als Single. Und das habe einen triftigen Grund.

"Er versucht sein Bestes, die Beziehung geheim zu halten, damit es keine Probleme mit Angelina gibt", erzählt ein angeblicher Freund des 55-Jährigen gegenüber dem Portal Radar Online.