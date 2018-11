Angelina Jolie: Sie fühlt sich "verleumdet"

Am 4. Dezember wollen Angelina Jolie und Brad Pitt (54) vor einem Richter die Sorgerechtsregelungen für ihre sechs Kinder klären. Doch Jolie soll jetzt schon fürchten, dass schmutzige Details über sie und die Trennung ans Licht kommen könnten.

Jolie : "Ich bin nicht die Böse"

Seit sie im September 2016 die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann eingereicht hat, hat das Image der Schauspielerin erheblich gelitten. Ihr wird nachgesagt, Pitt das Herz gebrochen zu haben und ihre Kinder gegen ihn auszuspielen. Doch wie ein Insider aus Jolies Umfeld nun gegenüber Hollywood Life behauptet, soll Angelina die Negativ-Schlagzeilen um ihre Person inzwischen satt sein.

"Alles, was sie will, ist eine gute Mutter zu sein. Sie macht das, was für ihre Kinder am besten ist und die Menschen verurteilen sie dafür und tun so, als sei sie der Bösewicht", heißt es über den "Maleficent"-Star.