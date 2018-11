Vorweihnachtlicher Sorgerechtsstreit bei Brangelina

Der Rosenkrieg der Hollywood-Schauspieler geht in die nächste Runde. Im Sorgerechtsstreit um die sechs Kinder gibt es am 4. Dezember einen ersten Gerichtstermin für Angelina Jolie (43) und Ex-Mann Brad Pitt (54). Die Verhandlung wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, so die amerikanische Nachrichtenplattform TMZ.

Streitpunkte des Ex-Paares

Nach derzeitigem Stand hat Jolie das Hauptsorgerecht für die gemeinsamen Kinder Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) und die Zwillinge Vivienne and Knox (10). Pitt bekam Besuchsrecht zugesprochen. Die Schauspielerin gab jedoch an, dass Brad sich nicht an Vereinbarungen halte und seine Unterhaltspflichten verletze.