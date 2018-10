Brad Pitts jüngster Schachzug zum Schutz seiner Kinder

Aus diesem Grund habe Pitt vor, ein Treuhandkonto für Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne in der Höhe von 250 Millionen Dollar einzurichten. "Angie wird nicht an seine Kohle ran können, wenn Brad stirbt", so der Insider. Damit wolle Pitt jenes Geld schützen, das er nicht ohnehin schon als Abfindung oder Unterhalt für die Kinder an Jolie abgeben muss.

Diese hatte ihrem Noch-Ehemann im August vorgeworfen, bisher keine "bedeutsamen" Unterhaltsgelder bezahlt zu haben – obwohl der "Fight Club"-Star seit der Trennung von Jolie Berichten zufolge bereits Millionen für seinen Nachwuchs ausgegeben haben soll.