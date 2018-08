Bitterböse Anfeindungen: Pitts Anwälte schlagen zurück

Sie galten einst als das coolste Paar Hollywoods, inzwischen liefern sich Brad Pitt und Angelina Jolie eine Schlammschlacht vor Gericht, die von Tag zu Tag immer mehr zu eskalieren scheint: Nachdem Jolie ihrem Noch-Ehemann zunächst in einem Anwaltsschreiben vorgeworfen hatte, nicht genügend Unterhalt für die sechs gemeinsamen Kinder zu bezahlen, versucht sie nun per Gerichtsanordnung eine nachträgliche Unterhaltszahlung zu erwirken. Die Anschuldigungen seiner Ex will Pitt aber nicht auf sich beruhen lassen – und feuert nun, ebenfalls via Anwaltsschreiben, zurück.

Pitts Anwalt: "Angelina will Medien manipulieren"

Bereits am Dienstag hielt ein sichtlich betrübter Pitt mit seinem Scheidungs-Team eine Krisensitzung in Los Angeles ab.

"Er wirkte angespannt. Es sah aus, als würde das gesamte Gewicht der Welt auf ihm lasten", berichtet ein Augenzeuge gegenüber Us Weekly über den Hollywoodstar, der vor seinem Treffen mit den Anwälten in der Tiefgarage der Kanzlei gesehen wurde (Fotos hier).

Schließlich gab Pitts Anwalt ein Statement ab, in dem er behauptet, die Forderungen der Antragstellerin seien "unnötig, lassen wichtige Informationen aus und sind ein verschleierter Versuch, Medienberichterstattungen zu manipulieren." Der Schauspieler "lehne die Behauptung entschieden ab, dass er keinen Kindesunterhalt bezahlt" habe.