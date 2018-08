Freunde verteidigen Pitt gegen "extrem schwierige" Jolie

Jolie bei Verhandlungen "extrem schwierig"

Eigentlich hatte sich das Ex-Paar vor Monaten darauf geeinigt, künftig keine Details über ihre Streitigkeiten mehr durchsickern zu lassen. Aber nun habe sich Angelina einmal mehr nicht an die Abmachung gehalten.

"Das Scheidungsverfahren wurde vor einem privaten Richter abgehalten, um die Presse rauszuhalten. Aber sie hat am Dienstag trotzdem einen Gerichtsantrag für den Superior Court in L.A. eingereicht, obwohl sie wusste, dass es publik werden und Brad als einen schlechten Vater dastehen lassen würde – was er nicht ist", so ein Freund des Mimen.