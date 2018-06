Rückschlag für Jolie: Verliert sie das Sorgerecht?

Ende des Monats werden Pitt zudem zehn Stunden täglich zugesprochen. Anfang bis Mitte Juli darf er seine Kinder an vier aufeinanderfolgenden Tagen sehen. Ende Juli werden die Kids rund eine Woche bei Pitt in Los Angeles verbringen.

Zwar werde bei allen Treffen eine Kinderpsychologin anwesend sein, wenn er seinen Nachwuchs in der britischen Hauptstadt besucht – Jolie müsse sich allerdings an die Auflagen halten. Und wenn ihre Kinder bei Brad in Los Angeles sind, darf sie diese nur einmal am Tag anrufen.

Zudem wurde die 43-Jährige darauf hingewiesen, dass die Sorgerechtsregelung noch weiter zugunsten von Pitt verändert werden könne, sollten die Kinder weiterhin von ihm ferngehalten werden. Ihm könne dann das vorrangige, leibliche Sorgerecht zugesprochen werden.

Pitt kämpft um seine Kinder

Bisher hatte Angelina Jolie das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder. Pitt wurde nur ein stark eingeschränktes Besuchsrecht eingeräumt. Zuletzt hatte Page Six berichtet, dass sich der Sorgerechtsstreit zwischen den beiden Schauspielern zugespitzt hätte, als Jolie erklärte, die Kinder zum "Maleficent 2"-Dreh nach London mitnehmen zu wollen. Damals hieß es, dass die Brangelina-Kinder erst wieder ausreisen dürfen, wenn sich ihre Mutter und ihr Vater vor Gericht im Streit ums Sorgerecht geeinigt haben.