Pitts jüngster Schachzug im Sorgerechtsstreit erzürnt Jolie

"Beide haben entschieden, dass es wichtig ist für die Kinder, dass sie eine respektvolle Beziehung haben", erklärte damals ein angeblicher Vertrauter gegenüber der Sun.

Das letzte Wort im Sorgerechtsstreit scheint aber noch nicht gesprochen. Wie US Weekly berichtet, darf Pitt seine Kinder nach wie vor nur ein paar Mal die Woche sehen. Um ihnen nahe sein zu können, habe er für den Sommer sogar extra ein Filmprojekt gewählt, das in Los Angeles gedreht wird

"Er will bestimmte Vorschriften erwirken, die ihm Zeit mit allen sechs Kindern garantieren", heißt es.

Obwohl Jolie nach der Trennung ursprünglich ein Haus in Pitts Nähe in L.A. für sich und die Kinder gekauft hat, soll sie inzwischen aber "zögern, Brads Forderungen zuzustimmen, weil sie es ihm übel nimmt, dass er sie dazu zwingt, mit ihren Kindern in Los Angeles sesshaft zu werden", behauptet ein Insider.