Neri Oxman: Die teure Scheidung der Brad Pitt-Flame

Die Gerüchteküche brodelt gewaltig: Hollywoodstar Brad Pitt soll nach seiner Trennung von Angelina Jolie in der gefeierten Professorin und Star-Architektin Neri Oxman eine neue Liebe gefunden haben (dazu mehr). Seit sechs Monaten schon sollen die beiden einander heimlich treffen. Wie Us Weekly nun berichtet, habe Pitt inzwischen sogar schon den Schlüssel zu Oxmans Apartment in Cambridge, Massachusetts, und verbringe die Nächte bei ihr.

Brad Pitt "glücklicher denn je"

"Brad wurde gesehen, wie er bei mehreren Gelegenheiten spät nachts ihr Wohnhaus betrat und dieses erst am nächsten Morgen wieder verließ", will eine Quelle wissen.

Seine angebliche Beziehung mit der 42-Jährigen soll dem sechsfachen Vater mehr als gut tun. "Die Trennung war für ihn ein Schock und sehr traurig. Aber er hat angefangen, wieder auf sich zu schauen. Er wirkt glücklicher denn je", heißt es laut People aus dem Umkreis des Schauspielers.

Medienberichten zufolge soll sich der 54-Jährige inzwischen mit seiner Ex Jolie in den Scheidungsverhandlungen geeinigt haben. In wenigen Wochen, so heißt es, soll die Ehe des ehemaligen Traumpaares auch auf dem Papier geschieden sein.