Brad Pitt: Ist diese Star-Architektin die Nachfolgerin von Jolie?

Arbeiten zusammen

Dass sich der Ex von Angelina Jolie eineinhalb Jahre nach der Trennung wieder mit anderen Frauen trifft, wurde schon vor einigen Tagen bekannt. Alle seiner Dates sollen aber nicht aus dem Showbiz kommen und auch ganz ernst meint er es noch nicht mit einer Beziehung, wie ein angeblicher Insider erzählte.

Oxman soll es ihm jedoch ziemlich angetan haben. "Brad und Neri haben sich sofort prächtig verstanden. Beide lieben Architektur, Design und Kunst", wird eine Quelle auf Page Six zitiert.

Die 42-Jährige gilt als gefeierte Architektin und Künstlerin, ihre Werke sind in Museen in New York, Paris und auch in Wien zu sehen. Die Israeli lehrt am MIT Architektur und soll mit Pitt derzeit beruflich zusammenarbeiten. Durch ein gemeinsames Projekt haben sich die beiden kennengelernt. Ob der Funke nun tatsächlich überspringt, wird sich bald weisen ...