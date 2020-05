Brad Pitt ist Möbeldesigner

Nach dem äußerst befremdlichen Auftritt als Chanel-Testimonial widmet sich Mr. Pitt jetzt wieder den wirklich schönen Dingen des Lebens: Er baut Möbel.

Dass er ein großer Architektur- und Designfan ist und sich in den Bereichen wahnsinnig gut auskennt, wussten wir bereits. Dass er demnächst in New York seine erste Möbelkollektion präsentieren wird, hat allerdings auch uns überrascht.

In Zusammenarbeit mit Frank Pollaro, einem auf handgefertigte Art-Deco-Neuauflagen spezialisierten Luxusmöbelhersteller aus New Jersey, hat Brad Pitt einen lang gehegten Traum verwirklicht. “Seit den frühen 1990er-Jahren, seit ich am College meine Vorliebe für die Entwürfe von Charles Rennie Mackintosh und Frank Lloyd Wright entdeckt habe, mache ich immer wieder Skizzen für Häuser und Möbel”, erzählte Pitt unlängst in einem Interview mit dem Architectural Digest.

Tische, Sessel, ein Bett, ja sogar eine marmorne Badewanne wird die superexklusive “ Pitt for Pollaro”-Kollektion umfassen, am 11. November geht die dazugehörige Website pitt-pollaro.com online, von 13.-15. November sind die guten Stücke dann auch real zu besichtigen, an einem noch geheimen Ort in New York. Sollten Sie grade dort sein: Auf www.pollaro.com kann man sich für die Präsentation anmelden.