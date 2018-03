Brad Pitt: Welche Frauen er jetzt heimlich datet

Geht wieder mit Freuden essen

Der Schauspieler habe sein Leben seit der Trennung von Jolie komplett umgekrempelt. "Er hat seit der Trennung Veränderungen in seinem Leben durchgeführt. Direkt nach der Trennung hat er viel Zeit zu Hause verbracht und alles, was passiert ist, hat ihn sehr runtergezogen", so die Quelle.

"Er war viele Monate lang ein Stubenhocker, aber seit einem oder zwei Monaten geht er wieder mehr unter Menschen. Er geht gerne mit engen Freunden essen." Außerdem soll er nun seiner neuen Leidenschaft, der Bildhauerei, viel Aufmerksamkeit schenken.