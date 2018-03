Es ist das neueste Flirt-Gerücht in Los Angeles: Angelina Jolie und Garrett Hedlund sollen Gefallen aneinander gefunden haben. Sie sollen in regem Kontakt stehen. Der 33-jährige Schauspieler, der Angies Ex Brad Pitt nicht unähnlich sieht, bandle heftig an die Schauspielerin an, so eine Quelle.

Er geht den nächsten Schritt

"Es hat mit E-Mails angefangen, dann wurden es einige Handy-Nachrichten am Tag und jetzt will er sie zu einem Abendessen überreden", so der angebliche Insider zu Radar Online. "Es ist Garrett, der alle nächsten Schritte macht."

Und Jolie (42) genieße die Aufmerksamkeit und finde den talentierten Schauspieler äußerst anziehend. "Angie fühlt sich total geschmeichelt. Er ist wie ein jüngerer, heißerer Brad und sie hat einigen Freunden schon gestanden, dass sie sich ein bisschen in ihn verguckt hat", so die Quelle.

Seine Dating Vergangenheit

Hedlund war bis 2016 vier Jahre lang mit Kollegin Kirsten Dunst liiert und schätzt Diskretion. Vor Dunst datete er "Gossip Girl"-Star Leighton Meester und auch mit Lindsay Lohan wurde ihm eine Liebschaft am Beginn seiner Karriere nachgesagt.

Interessant: 2004 war er in "Troja" an der Seite von Brad Pitt zu sehen.

