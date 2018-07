Angelina Jolie: Ihre eiskalten Anti-Brad-Pitt-Regeln

Darüber hinaus darf bei Jolie daheim angeblich nicht über den Vater ihrer Kinder gesprochen werden. Erst vor wenigen Tagen soll Jolie sogar einen Angestellten gefeuert haben, weil er ihr einen Brief auf den Schreibtisch legte, der noch an sie und Pitt adressiert war. "Niemand in ihrem Haus in L. A. wagt es seitdem, auch nur an Brad zu denken", behauptet ein Insider.

Um sich Vorteile im Sorgerechtsstreit zu verschaffen soll Angelina Brad Pitt obendrein hinterherspionieren. "Sie kontaktiert Leute, die sich mit ihm in der Vergangenheit verkracht haben. Sie will ihn denunzieren. Alles, was ihn schlecht aussehen lässt, wird sie gegen ihn verwenden. Sie ist so sauer wie nie zuvor und sinnt auf Rache", so die anonyme Quelle.