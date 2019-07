"Ich hätte sie geheiratet": Angelina Jolies vergessene Affäre

Angelina Jolies Ehe mit Hollywood-Star Brad Pitt liegt in ihren letzten angestrengten Zügen. Zumindest, wenn man die Scheidungsverhandlungen nicht mehr als Ehe mitzählt. Damit sind bis dato alle drei Ehen der Hollywood-Ikone gescheitert. Warum, wissen nur die Beteiligten.

In Jolies Leben gab es jedoch außer Jonny Lee Miller (46), Billy Bob Thornton (63) und ihrer großen Liebe Brad Pitt (55), noch jemanden, mit dem sie sich eine ernste Beziehung hätte vorstellen können. Eine Schauspielerin namens Jenny Shimizu (52), die sie 1996 am Set von "Foxfire" kennenlernte. "Ich habe mich in der ersten Sekunde in sie verliebt", erzählte Jolie damals in einem Interview gegenüber Girlfriends Magazine.