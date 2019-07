Tupacs Liebesbrief an Madonna wird versteigert

Das berühmte Schriftstück, in dem der verstorbene Rapper 1995 mit der Queen of Pop Schluss macht, wird nun in New York versteigert. Zusammen mit anderen persönlichen Gegenständen Madonnas, wie Kassetten und einer Bürste mit Haarsträhnen. Auch das weiße Korsett, dass sie im Video zu "Like A Virgin" trug, soll an den Meistbietenden verkauft werden. Die Gebote für den intimen Brief gehen bei 100.000 Dollar los.

"Bitte sei vorsichtig, Madonna"

In dem Brief erklärt Tupac nicht nur hochemotional, warum er nicht mehr mit der Sängerin zusammen sein könne, sondern warnt sie auch vor Gefahren durch andere Menschen. "Bitte sei vorsichtig Madonna. Alle sind nicht so ehrenhaft wie sie scheinen. Sie würden nicht zögern dir weh zu tun. Lass meine fünf Kugeln Beweis dafür sein." Bevor Tupac ins Gefängnis kam, wurde bei einem vermeintlichen Raubüberfall fünf Mal auf ihn geschossen.

In einem PS bittet er seine Ex-Freundin zudem noch darum, ihm Informationen über "Jack & Crew" zukommen zu lassen, so sie welche habe. Es könne "sehr gut um Leben und Tod gehen". Ein Jahr später wird wieder auf Shakur geschossen, diesmal überlebt er nicht.