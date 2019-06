"Lass uns über Jesus reden": Madonna will zum Papst

Auf einen Kaffee mit dem Papst?

Doch nun hat die Sängerin ganz neue Ambitionen. Sie möchte zum Oberhaupt der christlich-katholischen Welt höchstpersönlich - zu Papst Franziskus. Spezifisch interessiert sie sich für seine Ansichten zu Frauenrechten. Genauer gesagt, was Jesus wohl über die Rechte von Frauen gedacht haben mag.

"Lass uns über Jesus' Ansicht bezüglich Frauen sprechen. Lasst uns darüber reden. Was denkst du wirklich, was er über Frauen dachte? Und denkst du nicht, dass Jesus zustimmen würde, dass eine Frau das Recht hat, zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen will?", äußerte sich die Queen of Pop in Andrew Denton's Interview.

Dabei ist die katholische Kirche seit den späten achtziger Jahren nicht besonders gut auf Madonna zu sprechen. 1989 wurde ihr nach der Veröffentlichung des Videos zu "Like A Prayer" gar Blasphemie vorgeworfen, da sich brennende Kreuze im Hintergrund befanden.