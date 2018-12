Vatikan: Eine Frau ist Österreichs Stimme beim Papst

Wie sehen Sie den Einsatz für die Aufklärung von Missbrauchsfällen in der Kirche?

Papst Franziskus nimmt das Thema sehr ernst. Er hat ein eigenes Komitee mit der Vorbereitung einer Konferenz beauftragt, die im Februar 2019 im Vatikan stattfinden wird.

Auf Einladung des Papstes werden Abgesandte der Bischofskonferenzen aus aller Welt und Kurienleiter zum Thema Kinderschutz in kirchlichen Einrichtungen diskutieren und geeignete Maßnahmen überlegen.

Wird Franziskus in absehbarer Zeit Österreich besuchen?

Papst Franziskus ist in Österreich immer sehr willkommen, und das weiß er auch. Ein konkretes Datum für einen Besuch in Österreich gibt es derzeit nicht.

Werden Sie auch den emeritierten Papst Benedikt treffen?

Ich bin ihm bereits im privaten Rahmen begegnet und war von seiner Persönlichkeit und Zuneigung zu unserem Land berührt.