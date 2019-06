Heiliges Autotune: Madonna klammert sich an ein Supreme-Hoodie

„Dark Ballett“ ist zum wahrscheinlich ernstgemeintesten Song des Albums geworden: Quälend zieht sich eine Refrainzeile über eine Welt, für die man sich schämen soll, bis ein Piano-Solo das Lied komplett auf den Kopf stellt. „Der Sturm ist nicht in der Luft, er ist in uns“ – Systemkritikerin Madonna leidet offenbar sehr unter den nicht näher spezifizierten Verhältnissen.

Und ein erster Strohhalm wird sichtbar, an den sich die Künstlerin klammert, um ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, sie wisse noch, um was es bei den jungen Leuten heute so geht: „Außerhalb deines Supreme-Hoodies beginnt der Wind zu heulen“. Nun ja.

In „God Control“ geht es mit der diffusen Systemkritik weiter. „When they talk reforms it makes me laugh“, ätzt Madonna. Dazu erinnert ein Kirchenchor an gute alte „Like a Prayer“-Zeiten und der fröhliche Housebeat referenziert eine weitere Facette Madonnas: die der Schwulenikone.

Produktionstechnisch setzt sie auf wilde Collagen wie zuletzt der Rapper Tyler the Creator mit „Igor“. Bei dem wirkt es allerdings glaubwürdig gewachsen. Bei Madonna wie eine übergriffige Aneignung afroamerikanischer und karibischer Populärkultur: Warum die weiße, italienischstämmige New Yorkerin Reggaeton-Tracks wie „Future“ abliefert oder Gospels einbaut („Batuka“) bleibt ein Rätsel. Ab „Crazy“ beginnt sie mitunter auf spanisch zu singen, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, Madonna versucht, eine 20-jährige Shakira darzustellen. Als die Größte des Pop wurde sie selbst längst von Beyoncé abgelöst.