Angelina Jolie hat daran gezweifelt, ob sie eine gute Mutter sein kann

Eigentlich schaut das alles von der Ferne bei Hollywood-Star Angelina Jolie (44) immer so einfach aus. Wie locker sie mit ihren sechs Kindern umgeht. Dabei hatte auch die Schauspielerin einst große Zweifel, ob sie überhaupt als Mutter geeignet ist.

Als Gastredakteurin schrieb sie jetzt im " Time Magazine" über die Elternschaft und auch die Probleme damit. „Liebe Eltern, ich denke an Sie. Ich stelle mir vor, wie sehr jeder von Ihnen versucht, durch die Tage zu kommen. Wie sehr Sie Ihre Lieben durch diese führen möchten. Wie Sie sich Sorgen machen. Wie Sie planen. Wie Sie für sie (die Kinder) lächeln, auch wenn Sie innerlich das Gefühl haben, manchmal zu zerbrechen."

Jolie schreibt auch darüber, dass sie selbst in ihrer Jugend nicht sehr stabil war und eigentlich auch nie gedacht hätte, dass sie jemals eine Mutter sein würde, beziehunsgweise konnte. Was sich dann aber schnell änderte. „Ich erinnere mich an die Entscheidung, eine Elternteil zu werden. Es war nicht schwer zu lieben. Es war nicht schwer, mich jemandem und etwas Größerem als meinem Leben zu widmen."

2002 adopierte sie den kleinen Maddox, der in einem kambodschanischen Waisenhaus lebte - heute ist er 18 Jahre alt und studiert in Seoul Biochemie. „Es war schwer zu wissen, dass ich von nun an diejenige sein musste, die sicherstellte, dass alles in Ordnung ist", meint die Schauspielerin.