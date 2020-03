Angelina Jolie holte Sohn Maddox aus Südkorea zurück

Für Hollywoodstar Angelina Jolie war es schon schwer genug, ihren und Ex-Mann Brad Pitts Ältesten - Adoptivsohn Maddox - für sein Studium nach Südkorea ziehen zu lassen. Ihn während einer derartigen Krise nicht bei sich zu haben, scheint für die 44-Jährige deshalb undenkbar zu sein. Unter großen Anstrengungen hat sie Maddox nun zurück nach Hause geholt.

Brad und Angelina wollten Maddox Zuhause

Jolie habe alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um Maddox, weg von der Yonsei Universität in Seoul, nach Los Angeles zu bekommen. Ein Freund der Familie Jolie-Pitt verriet gegenüber dem US-Magazin InTouch, dass der 18-Jährige nun allerdings "äußerst deprimiert" sei, dass er sein Studium abbrechen musste. Zumal es für ihn einfacher gewesen wäre, in Seoul zu bleiben.

"Er liebt es, im Ausland zu studieren und wäre gern dort geblieben. Nur für seine Eltern kam er zurück", erklärt der Insider. "Es war so eine Tortur, ihn von Südkorea nach Hause zu bekommen. Ich habe gehört, dass er in Quarantäne war, getestet wurde und man ihm dann erlaubte, zu reisen, aber er hat wohl gesagt, dass es für ihn einfacher gewesen wäre, einfach dort zu bleiben. Aber natürlich wollten Angie und Brad ihn zu Hause haben. Sie wollen, dass er in Sicherheit ist."

Jolie kümmert sich allerdings nicht nur um ihre eigenen sechs Kinder, sondern leistet auch ihren Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus. Eine Million Dollar spendete sie an die Initiative "No Kid Hungry", damit Kinder, die auf die Essensversorgung in der (nun geschlossenen) Schule angewiesen sind, eine warme Mahlzeit bekommen.