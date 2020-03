Angelina Jolie und Brad Pitt: Zwei ihrer Töchter operiert

Am Weltfrauentag (8. März) verriet Hollywoodstar Angelina Jolie in einem Essay für das Time Magazine, dass zwei ihrer Töchter sich in den vergangenen Monaten Operationen unterziehen mussten.

"Ich habe die vergangenen zwei Monate im Krankenhaus mit meiner ältesten Tochter Zahara verbracht. Und vor ein paar Tagen musste sich ihre jüngere Schwester für eine Hüftoperation unters Messer legen", schreibt die 44-Jährige. Fotos belegen, dass es sich bei der anderen Tochter um Shiloh handelt, die man auf neuesten Fotos mit Krücken sehen kann. Jolies Artikel sei mit den beiden Mädchen natürlich abgestimmt gewesen, sie hätten ihre Mutter sogar dazu ermutigt, diesen zu schreiben. Sie macht darin nicht nur auf den gesundheitlichen Zustand ihrer Kinder aufmerksam, sondern widmet die Geschichte dem besonderen Datum.

Starke Worte zum Weltfrauentag

In ihrem Essay möchte Jolie vor allem die Fürsorglichkeit ihrer Töchter untereinander portraitieren. "Ich sah, wie meine Töchter sich umeinander kümmerten. Meine jüngste Tochter studierte die Krankenschwestern und wie sie mit ihrer Schwester umgingen, und half das nächste Mal. Ich sah, wie all meine Mädchen alles stoppten um füreinander da zu sein", so Jolie weiter. Sie seien ihrer Angst mit absolutem Mut begegnet und hätten "die Augen geschlossen und durch den Schmerz geatment". Auch ihre Söhne hätten sich rührend um ihre Schwestern gekümmert. Am Weltfrauentag wolle sich Jolie allerdings auf die Stärke ihrer Töchter konzentrieren.