Angelina Jolie: Kein Frieden in Afghanistan auf Kosten von Frauen

Anlässlich des Weltfrauentags am Sonntag hat sich Schauspielerin Angelina Jolie für die Rechte der Frauen in Afghanistan starkgemacht. "Jeder will Frieden in Afghanistan sehen. Aber ein Frieden auf Kosten der Rechte für Frauen ist kein Frieden, sondern Konflikt und Unterdrückung auf andere Weise", sagte die 44-Jährige in einem Beitrag für CNN.