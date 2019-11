Brad Pitt enttäuscht von Angelina Jolie

Seit sie am zweiten Teil des Disney-Films " Maleficent" arbeiten konnte, dreht Hollywoodstar Angelina Jolie (46) wieder so richtig auf. Vorbei scheint die Traurigkeit und Lethargie, in die sie sich seit ihrer Trennung von Brad Pitt (56) hüllte. Die Promotour sowie die zahlreichen Premieren, die sie quer um den Globus zum Teil mit ihren Kinder besuchte, scheinen ihr nicht nur wieder Lust aufs Leben sondern vor allem auch auf einen Tapetenwechsel zu machen. In der Dezemberausgabe von Harper's Bazaar gesteht Jolie nämlich: "Ich möchte gern im Ausland leben und werde es tun, sobald meine Kinder 18 Jahre alt sind. Im Moment muss ich dort sein, wo ihr Vater leben will."