Angelina Jolie über Scheidung von Pitt: "Habe tiefe Traurigkeit verspürt"

Während der Trennungsphase habe sie sich zudem "kleiner gefühlt, beinahe unbedeutend", öffnet sich Jolie im Interview. Gezeigt habe sie diese Gefühle aber nicht unbedingt. "Ich habe eine tiefe Traurigkeit verspürt", ergänzt sie. "Ich war verletzt." Trotz allem habe ihr diese "Chance, sich wieder mit Demut und jener verspürter Bedeutungslosigkeit auseinanderzusetzen, geholfen, die guten Dinge im Leben wieder zu sehen und wertzuschätzen. "All das beruhigt dich und erinnert dich daran, wie viel Glück du hast, am Leben zu sein", so Jolie. So habe sie ihre Lebensfreude wiedergefunden. Das Ex-Paar hat sechs gemeinsame Kinder: Zahara (14), Shiloh (13), Vivienne (11), Maddox (18), Pax (15) und Knox (11).

Aktuell befindet sich Jolie auf Promo-Tour für ihren neuen Film: "Maleficent 2 - Mächte der Finsternis" startet am 17. Oktober 2019 in den heimischen Kinos.