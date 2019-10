Angelina Jolie mit ihren Kindern bei "Maleficent"-Premiere

Auch im zweiten Teil von " Maleficent" spielt Angelina Jolie die Titelrolle der dunklen Fee. Zur Weltpremiere im El Capitan Theater in Los Angeles erschien sie nun mit ihren Kindern Knox, Zahara, Pax, Vivienne und Shiloh. Die stolze Mutter strahlte mit ihrem Kindern um die Wette und schrieb gut gelaunt Autogramme für die Fans.

Sohn Maddox fehlte - er studiert aktuell in Südkorea.

" Maleficent 2 - Mächte der Finsternis" startet am 17. Oktober 2019 in den heimischen Kinos. In weiteren Rollen: Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor und Sam Riley .