Neues Tattoo für Brad Pitt als Botschaft für Angelina Jolie?

Eine dunkle Gestalt, die einen langen Schatten wirft, prangt auf seinem rechten Oberarm. Spannend deshalb, weil sie genau neben einem Spruch („Jenseits der Vorstellungen von Richtig und Falsch, liegt ein Feld. Dort werden wir uns treffen."), den er sich einst für seine Ex Angelina Jolie stechen hat lassen, steht.

Schon wird gerätselt, was das wohl zu bedeuten hat. Fakt ist einmal, er hat sich das Andenken an Angelina, also den Spruch, nicht weglasern lassen. Stattdessen wirft jetzt ein Mann seinen Schatten darauf. Könnte für eine noch immer vorhandene Verbundenheit stehen, oder eben, für die Schattenseiten dieser Beziehung - so wird zumindest von diverses Medien spekuliert.