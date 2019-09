Angelina Jolie-Sohn Maddox spricht über Beziehung zu Brad Pitt

Der Clip stammt von einem Paparazzo, der unter anderem wissen wollte, ob Brad Maddox denn in Seoul besuchen komme. Dieser antwortete schlicht: "Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert." Auf ihre schwierige Vergangenheit angesprochen, meint Maddox: "Was passieren muss, passiert." Sein Fokus liege gerade auf seiner akademischen Laufbahn. Angelina Jolies ältesters Sohn besucht seit kurzem die Yonsei Universität in Südkorea.

Bereits 2016 gab es Gerüchte, dass eine Auseinandersetzung zwischen Maddox und Brad an Bord eines Privatjets dazu geführt hatte, dass Angelina die Scheidung einreichte. Maddox und sein Vater haben seitdem angeblich kaum Zeit miteinander verbracht. Die Beziehung der beiden soll sich immer merh verlaufen haben.