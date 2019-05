Abgemagert: Kinder in Sorge um hungernde Angelina Jolie

Seit Jahren schon sorgt Angelina Jolie mit ihrer mageren Erscheinung regelmäßig für Schlagzeilen. Nach dem Tod ihrer geliebten Mutter Marcheline Bertrand hatte Jolie erstmals erheblich an Gewicht verloren. 2007 verriet sie in einem Interview mit dem Magazin Grazia, dass sie aus Kummer nur noch wenig habe essen können. "Ich bin immer ziemlich mager gewesen, und in diesem Jahr habe ich auch noch meine Mutter verloren. Ich habe eine Menge durchgemacht", sagte Jolie damals.

Insider: Jolies Ernährungsgewohnheiten beunruhigen Kinder

Wirklich erholt hat sich die Schauspielerin von dem drastischen Gewichtsverlust allerdings nie. Ihr stressiger Lifestyle, das jahrelange Jetset-Leben, gesundheitliche Probleme und schließlich die Scheidungsschlacht mit Brad Pitt haben ihre Spuren hinterlassen. Phasenweise soll die Mimin nur noch knapp 40 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,69 Meter gewogen haben.

Eine Entwicklung, die auch ihren Kindern nicht entgangen ist. Einem Bericht des australischen Magazins NW zufolge, soll Angelina Jolies "erschreckend dünne Figur" ihre sechs Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox inzwischen enorm beunruhigen.