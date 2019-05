Angelina Jolie erteilt Celine Dion eiskalte Abfuhr

Als wäre Angelina Jolie nicht ohnehin schon dafür bekannt, kaum Freundinnen zu haben, scheint sie mit dieser Aktion nun auch eine ihrer wenigen Anhängerinnen im Showbiz vergrault zu haben. Wenn man einem angeblichen Insider Glauben schenken will, soll sie die Hauptrolle in einem Biopic über Sängerin Celine Dion abgelehnt haben - was diese ihr übel nehmen soll.

Jolie als Celine Dion?

Medienberichten zufolge habe Dion vor, ihr Leben in Form eines Musicals auf die Leinwand zu bringen. Jolie sei ihre erträumte Idealbesetzung gewesen, behauptet der vermeintliche Informant des amerikanischen Klatschportals Radar Online.

Wie der angebliche Insider berichtet, sei Dion mit der Bitte an Jolie herangetreten, sie auf der Leinwand zu verkörpern. Doch Jolie habe sie bitter enttäuscht. Sie hätte Dion eiskalt abblitzen lassen, mit der Begründung, zu beschäftigt zu sein, so der Inisder.