Céline Dion bei Met Gala: "Sieht aus wie trocknende Pasta"

Es waren unzählige silberfarbene Fransen, in die sich Céline Dion Montagnacht hüllte, als in New York die Met Gala stattfand. Im Zuge der glamourösen Veranstaltung wird jedes Jahr im Mai die Mode-Ausstellung des Metropolitan Museum of Art eröffnet. Heuriges Motto: "Camp: Fashion Notes".

"Wir werden zusammen campen?"

Die 51-Jährige hatte ursprünglich vor, in einem ganz anderen Outfit auf dem roten Teppich zu erscheinen. "Ich dachte jeder wird miteinander schlafen", sagte sie im Interview mit E! Entertainment. "Wir werden zusammen campen? Das ist nicht mein Ding." Jemand informierte die Musik-Legende gnädigerweise darüber, dass es sich beim Begriff "Camp" nicht ums Zelten handelt, sondern um das Synonym für die Liebe zur Künstlichkeit und Übertreibung.