Hey Big Spender: Diese Stars haben für die Corona-Hilfe Millionen gespendet

Zusammenhalt, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft – viele Stars beweisen jetzt, dass das nicht nur leere Worte für sie sind. Sie versuchen in Zeiten der weltweiten Corona-Krise zu helfen, wo die Not am größten ist.

So hat Hollywood-Beauty Angelina Jolie jetzt eine Million Dollar an die Initiative „No Kid Hungry“ gespendet. Durch die Schulsperrungen in den USA gehen viele Kinder, die auf die Essenversorgung in den Schulen angewiesen sind, leer aus. Oft ist das ihre einzige Mahlzeit des Tages.

"Seit dieser Woche können weltweit über eine Milliarde Kinder wegen Schließungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht mehr zur Schule gehen", erklärt Angelina Jolie gegenüber gegenüber "E!News". "Viele Kinder sind auf die Pflege und Ernährung angewiesen sind, die sie während der Schulzeit erhalten, darunter fast 22 Millionen Kinder in Amerika."

Auch Tennis-Star Roger Federer griff tief in die Tasche. „Mirka (seine Ehefrau) und ich haben persönlich beschlossen, eine Million Schweizer Franken (940.000 Euro) für die am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz zu spenden.“